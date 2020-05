Le isole italiane più belle e affascinanti dove andare quest’estate

Dalla natura primitiva, con grotte, spiagge dorate circondate dagli scogli e mari cristallini in cui immergersi. Oppure ricche di monumenti, leggende, monasteri in cui rilassarsi o di casette caratteristiche da scoprire. Le isole in Italia non mancano e, in base ai gusti, sono perfette per passare un'estate diversa dal solito.