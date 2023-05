Emilia-Romagna: 10 idee per ispirare i vostri viaggi

Come purtroppo tutti sappiamo l', e in particolare alcune zone, a causa di una drammatica alluvione ha subito danni non da poco. Per questo motivo (e non solo viste le tante bellezza) sarebbe il caso di organizzare un viaggio in questo territorio. A tal proposito abbiamo selezionato per voi 10 cose da vedere a partire da Ferrara (in foto), una città che ha davvero tantissimo da offrire: è la meta perfetta per chi ama l'arte, la cultura, la natura e la buona cucina.