Destinazioni del vino: le più sottovalutate ma da visitare assolutamente

Non soltanto Bordeaux, Toscana o Napa Valley: esistono innumerevoli regioni vinicole meno conosciute ma altrettanto incantevoli, gemme nascoste pronte a sfoderare tutta la loro attrattiva per un inebriante "viaggio nel vino". Conosciamole meglio a partire dalle zone spagnole dello Sherry, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda ed El Puerto de Santa Maria: qui il clima è mediterraneo, caldo e soleggiato, e il terroir è unico e dominato da Albariza, un terreno ricco di calcare di colore bianco quasi brillante.La maturazione è il fulcro del processo di produzione dello sherry e il punto culminante di ogni visita in cantina. (Nella foto, Jerez de la Frontera)