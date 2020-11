Le città più antiche d’Europa, tra storia e bellezza

In Europa esistono delle città che sono dei veri e propri patrimoni di bellezze uniche e dalle origini lontanissime. Località del Vecchio Continente che fanno sognare per storia e per datazione. Ecco perché oggi vi portiamo in viaggio nelle città più antiche d'Europa, realtà che devono essere visitate anche per capire la nostra vera provenienza.