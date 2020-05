Le bellezze della Valsugana, tra laghi e montagne

Tra imponenti montagne e vallate verdi, il paesaggio della Valsugana è ricchissimo di meraviglie in grado di lasciarvi senza fiato. Potrete immergervi nella natura selvaggia e ammirare incantevoli borghi montani, specchiarvi nelle acque cristalline di un piccolo lago in alta quota e concedervi un po' di relax alle terme. Circondata da maestose vette, la Valsugana offre un panorama incredibile che si apre fin quasi alla Pianura Padana. Partiamo dunque per un affascinante viaggio alla scoperta delle sue bellezze.