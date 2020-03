Chi sono le persone scolpite nella roccia del monte Rushmore?

editato in: da

Qualcuno osservandoli attentamente li riconoscerà perché, del resto, la loro notorietà è indiscussa visto che appartiene alla storia degli USA. Sul Monte Rushmore, nello Stato del South Dakota, ci sono 4 figure scolpite nella roccia.

Queste sculture naturali sono diventate un vero e proprio simbolo dell’America intera visto che sulle rocce del monte sono stati scolpiti quattro Presidenti americani. Nessun monumento ha rappresentato mai così tanto lo spirito di una nazione come questo di Rushmore.

Lontani dalla bellezza della California e dalla Grande Mela, è sul massiccio montuoso delle Black Hills che sono stati scolpiti i volti dei presidenti americani nelle rocce. Il monte Rushmore si trova nei pressi di Rapid City e nonostante la lontananza da quelli che sono considerati i punti turistici più frequentati d’America, sono molte le persone che ogni giorno giungono fin qui.

E le motivazioni potremmo dire che sono più che evidenti: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln appaiono in quelle rocce più imponenti ed eterni che mai. I 4 presidenti sono stati scelti per rappresentare rispettivamente la nascita, la crescita, lo sviluppo e la conservazione degli Stati Uniti.

Il progetto visionario e unico nel suo genere è stato voluto dal genio intellettuale Doane Robinson a cui fu affidato il compito di accrescere il potenziale turistico del territorio. Lui, che non amava le idee banali né tanto meno semplici, decise che qui su una grande parete di roccia si sarebbe raccontata la storia degli Stati Uniti.

La scultura fu iniziata nel 1927, oltre 400 operai furono coinvolti per ultimare i lavori che durarono in tutto 14 anni. Il risultato è qualcosa che nessuno avrebbe immaginato mai: un monumento colossale che raffigura i 4 presidenti più importanti della storia degli Stati Uniti.

Le facce dei presidenti che appaiono lì, scolpite minuziosamente nella roccia sono gigantesche, alte quasi 20 metri e dominano incontrastate il cielo di Black Hills. Questo monumento ha cambiato per sempre la concezione di scultura, associata in questo caso alo spirito nazionalistico.

Per gli americani non esiste nulla al mondo di più colossale, incredibile ed emozionante del Monte Rushmore, come dargli torto?