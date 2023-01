Terme: dove sono le più incredibili del mondo

Le sorgenti termali, con l'acqua bollente che sgorga in superficie circondata da paesaggi stupefacenti, sono alcune delle meraviglie naturali più sorprendenti che si possano incontrare. Do sicuro, non c'è niente di meglio che fare un tuffo in acque benefiche che, oltre a rilassare corpo e mente, vantano infinite proprietà terapeutiche. L'Italia offre paradisi termali unici , ma oggi vi portiamo un po' più lontano, per scoprire dove si nascono le. Tra queste, spiccano lein, a circa 20 minuti di auto dal confine con il Nevada, uno dei luoghi più popolari della Sierra orientale. Le piscine sono formate da acqua geotermica bollente che scorre lungo le rocce di travertino e le alghe, stabilizzandosi a una temperatura superiore ai 39 gradi. Potreste dover condividere la vostra vasca idromassaggio naturale con altri turisti, ma le ampie vedute e i tramonti epici valgono la folla potenziale. (In foto, Travertine Hot Springs)