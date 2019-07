Le case spaziali dove puoi celebrare lo sbarco sulla Luna

Chi non ha mai sognato di dormire sulla Luna? Per festeggiare il 50° anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11, avvenuto il 20 Luglio 1969, Airbnb, nota piattaforma di affitti brevi di case e alloggi, ha messo a disposizione dei viaggiatori 5 strutture, per un soggiorno spaziale.