Le sagre e gli eventi del 10 e 11 febbraio

È vero, è periodo di Carnevale, ma in giro per tutta Italia ci sono una serie di eventi che possono interessare a tutti coloro che non amano questa festa (e non solo). Noi di SiViaggia ne abbiamo selezionati alcuni davvero imperdibili: ecco cosa fare durante il weekend del 10 e 11 febbraio.