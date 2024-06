Al mare in Portogallo: 10 destinazioni da non perdere

Una meta europea eccezionale per le vacanze estive all'insegna del mare? È il Portogallo, laddove le baie e le spiagge sono a dir poco meravigliose, tanto da essere considerate da molti come le "più belle del Continente". D'altronde, come non essere d'accordo? Praia da Falesia, ad esempio, nei pressi della città di Albufeira nel sud dell'Algarve, è un sogno: oltre 6 chilometri di sabbia finissima vegliata da rosse scogliere rocciose punteggiate da pini. I fondali sono bassi, adatti anche ai più piccoli. (Nella foto, Praia da Falesia, Portogallo).