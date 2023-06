Le più belle sagre del primo weekend di luglio in Italia

L'estate ha portato con sé tante bellissime giornate che trascorrere in casa sarebbe un vero peccato: il primo weekend di luglio si prospetta davvero meraviglioso, perché non divertirsi in compagnia andando alla scoperta delle sagre e degli eventi che si tengono in tutta Italia? Ecco quali sono gli appuntamenti imperdibili del fine settimana dell'1 e 2 luglio, per assaporare tante specialità locali.