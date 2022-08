Notte di San Lorenzo e non solo: osservare le stelle è prima un trend

La notte più magica dell’estate è arrivata. E con lei anche l’irrinunciabile tradizione di puntare gli occhi al cielo e osservare la volta celeste, sperando di vederla attraversare dalle sempre bellissime e suggestive. Un rito che dai balconi e giardini delle proprie case, è diventato. Tanto che, dati alla mano, tra le ricerche per idee di viaggio alternative e originali quelle che prevedono il noleggio di mappe delle costellazioni e furgoncini con cui andare in capeggio nei luoghi di maggior visibilità e dedicati all’osservazione delle stelle, spiccano in modo evidente. Con un incremento di quasi il. Una modalità di viaggio sempre più gettonata, e che sempre più spesso che non si limita a coprire solo la notte di San Lorenzo ma si è ampliata a periodi più estesi. Includendo nell’offerta anche la possibilità di soggiornare ine partecipare ad eventi dedicati alle stelle e alla scoperta dei sapori tipici dei luoghi in cui si è scelto di osservale. Come l’iniziativa “”. Un evento diffuso nella città, che si svolge proprio durante la notte di San Lorenzo e tutto dedicato all’osservazione degli astri. Matera , infatti, grazie a centinaia di lumi a basso impatto ambientale posti nell’area della Murgia, sarà come un cielo capovolto. Uno spettacolo suggestivo e altamente emozionale. Che una volta spento, darà spazio unicamente alla notte, alle stelle e alla bellezza infinita del cielo (Matera in foto).