Giornata mondiale della bicicletta: 10 itinerari bellissimi

Cade il 3 giugno la Giornata mondiale della bicicletta, istituita nel 2018 dalle Nazioni Unite per diffondere la consapevolezza dei benefici derivanti alla società dall'uso delle due ruote come mezzo di trasporto e, in particolare, per il tempo libero. Per celebrarla al meglio, vi proponiamo 10 itinerari da sogno, a partire da "U-FLOW | Umbria - Fiumi Lago On Water", i tre eventi cicloturistici che, dal mese di giugno 2023 fino all'autunno, animeranno l'Umbria, coinvolgendo i territori dei sedici comuni aderenti all'iniziativa. Si comincia con il "Trasimeno Bike Experience - Tuoro sul Trasimeno/Blue Wave", dal 9 all'11 giugno attorno al lago di Trasimeno, con partenza e arrivo a Tuoro sul Trasimeno, per proseguire con l'"Umbria in Shape Bike Experience - Perugia/Green Wave", dal 16 al 18 giugno nei dintorni di Perugia e nelle aree a nord del Tevere, con partenza e arrivo a Perugia e infine con l'"Umbria Crossing Bike Experience - Bastia/Yellow wave", dal 29 settembre al 1° ottobre nelle terre della Valle Umbra, con partenza e arrivo a Bastia Umbra.