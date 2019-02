Fake Plane Ride Challenge, la nuova moda web dei finti viaggiatori

Il web continua a proporreche rapidamente fanno il giro del mondo. Alcune di queste hanno scopi lodevoli come l’ice bucket challenge, altre invece sono da condannare come la tide pods challenge. Internet propone però anche sfide decisamente esilaranti, prive di ogni rischio. È questo il caso della, che sfida gli utenti a trovare il metodo più intrigante per fingere d’essere in volo, mentre in realtà si è al caldo in casa propria. La moda è esplosa in Cina ma potrebbe diffondersi rapidamente in tutto il mondo.