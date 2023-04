Gli eventi più belli di Pasqua e Pasquetta in Italia

Le tanto attese vacanze pasquali sono finalmente alle porte. Questa è la stagione perfetta per scoprire o riscoprire le meraviglie di cui l'Italia è densa come nessun altro Paese, ma soprattutto per addentrarsi nelle tradizioni antichissime e nel folclore di alcune manifestazioni storiche di questo periodo, tra processioni, piatti tipici e festival del gusto. Ecco quali sono gli eventi di Pasqua e Pasquetta da non perdere. (In foto, i Pasquali di Bormio)