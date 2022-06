L’estate italiana in montagna, i migliori trekking

Per una vacanza all'insegna della natura, della riscoperta del contatto con sé stessi e dell'attività all'aria aperta, cosa c'è di meglio che il trekking? Da Nord a Sud, sono innumerevoli i percorsi per gli appassionati dell'outdoor come, ad esempio, il Sentiero Viel del Pan che ha inizio da Canazei e regala l'incredibile vista sulla Marmolada, tra le vette più famose delle Dolomiti. (Nella foto, particolare del Sentiero Viel del Pan).