La classifica dei luoghi più popolari del pianeta

Alcuni edifici sono di una tale magnificenza da diventare delle vere e proprie celebrità. Capolavori architettonici come La Sagrada Família di Barcellona o l'Empire State Building di New York sono famosi quanto le città in cui si trovano e attirano ogni anno milioni di visitatori, desiderosi di assistere di persona alla loro grandiosità. Ma quali sono i luoghi più popolari al mondo? A rispondere è una classifica stilata dal portale britannico "Money", basata sui progetti architettonici più 'googlati' dagli utenti. Al decimo posto della Top Ten si piazza la splendida chiesa luterana di Hallgrímskirkja, che sovrasta la città di Reykjavík col suo campanile visibile a diversi chilometri di distanza. Lo stile della facciata è tipicamente islandese, e si ispira alle colonne di basalto che caratterizzano l'incredibile cascata Svartifoss, perla del Parco Nazionale Skaftafell. (In foto, la Hallgrímskirkja)