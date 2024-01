I più bei borghi da visitare per l’Epifania

Per l'Epifania non c'è niente di meglio da fare che visitareIl nostro Paese ne è pieno, ma noi ne abbiamo selezionati 10 a partire da Triora (in foto), in provincia di Imperia, che è anche noto per essere il "borgo delle streghe". Il motivo di questo soprannome è molto cupo: nel 1587 ci fu un’aspra carestia che durò oltre due anni e come presunte responsabili vennero individuate delle donne che si incontravano in gruppo di notte, accusate ed arrestate per stregoneria. Purtroppo vennero persino imprigionate e torturate e molte di loro trovarono la morte. Ancora oggi le vie del borgo sono pregne di decorazioni di gatti neri e scope.