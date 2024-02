I 10 borghi più romantici d’Italia per questo San Valentino

La festa degli innamorati è l'occasione ideale per gite in luoghi ricchi di magia che fanno vivere un tempo sospeso, tra meraviglie naturali, tesori architettonici e storici, panorami che emozionano e iniziative dedicate a tutte le persone innamorate. Nella nostra selezione dei, partiamo con, in provincia dell'Aquila, e non a caso, visto che qui si può ammirare il lago dalla caratteristica forma di cuore . Arroccata su uno sperone di roccia a 1050 metri d’altitudine, questa graziosa cittadina immersa nel verde della Valle del Sagittario vi conquisterà a ogni scorcio. (In foto, il lago di Scanno)