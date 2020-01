La Puglia di “Odio l’estate”, il film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Aldo, Giovanni e Giacomo hanno scelto l'accogliente terra pugliese per girare la maggior parte delle scene del loro nuovo film, Odio l'estate, uscito in tutte le sale italiane il 30 gennaio 2020. La commedia italiana ci regala così scorci di alcuni dei più bei panorami nostrani, quelli del Salento. Spiagge splendide lambite da acque cristalline, città d'arte e meraviglie naturali fanno da sfondo alle riprese della pellicola, che per oltre un mese hanno tenuto impegnata la produzione - prima di passare ad un breve tour in Lombardia. Scopriamo dunque quali sono le location in Puglia del film comico Odio l'estate.