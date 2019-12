10 location di Star Wars da visitare senza andare (troppo) lontano

L’ultimo capitolo della trilogia di Star Wars è finalmente arrivato nelle sale. L’episodio IX, “Star Wars: L’ascesa di Skywalker” sarà all’altezza delle aspettative dei fan che con ansia attendono di conoscere le sorti della galassia? Mentre i Jedi combattono le forze del male tornando indietro a Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana..., gli appassionati della saga creata da George Lucas possono divertirsi andando in giro per il mondo per scoprire le location in cui sono avvenute le riprese di questa serie di capolavori che hanno segnato la storia del cinema.