“La dea fortuna”: tutte le location del film

È uscito nelle sale il 19 dicembre "La dea fortuna", il nuovo film di Fernand Ozpetek e, come nelle precedenti pellicole del regista, anche qui le location assumono un ruolo centrale e diventano vere e proprie protagoniste accanto ai personaggi. Dopo Istanbul e Napoli, ora tocca a Roma e alla Sicilia fare da vive e vibranti cornici alla storia di Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo), una coppia in crisi la cui stanca routine viene all'improvviso travolta dall'arrivo dei due bambini che Annamaria, la migliore amica di Alessandro (Jasmine Trinca), lascia loro in custodia per qualche giorno. Scopriamo insieme le location dove il film è stato girato, tra i segreti di Roma e Bagheria.