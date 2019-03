Emilia Romagna: gli itinerari tra le location dei grandi film

Non è solo terra di buon cibo, di mare, di dolci colline: l'è una regione molto amata anche dall'industria cinematografica. Soprattutto da quella d'un tempo, coi film capolavoro e gli indimenticabili Maestri:. Da qui, l'idea dell'Apt che - in collaborazione con Emilia Romagna Film Commission, Fondazione Cineteca di Bologna e Ibc (istituto dei beni culturali) - ha deciso di proporree pubblicati sul sito www.emiliaromagnaturismo.it . Un'occasione unica, per andare alla scoperta d'un lato inedito di una regione straordinaria.