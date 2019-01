Viaggi zaino in spalla in Europa

Che siano di due settimane o due mesi, i viaggi zaino in spalla sono di certo l’ideale per riuscire a scoprire davvero un luogo, dalle abitudini dei locali a quei piccoli dettagli che è possibile conoscere soltanto percorrendo sentieri ben distanti dalle masse di turisti. Si tratta inoltre di un modo di viaggiare alquanto economico, dando peso alle esperienze all’aperto piuttosto che ai servizi garantiti dalle strutture quali hotel e residence. Se per il 2019 siete alla ricerca di mete ideali, nei confini europei, per cimentarvi in quest’avventura, ecco alcune idee utili, da Dublino e Budapest.