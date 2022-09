Viaggio nel Vallese, meraviglia a due passi dall’Italia

Situato al confine con l’Italia e la Francia, Il Vallese è il terzo cantone più vasto della Svizzera, nonché uno dei più turistici del Paese. Tante le sue meraviglie da scoprire, tra pittoreschi villaggi ricchi di storia e attrazioni, comprensori sciistici di fama internazionale, paradisi termali e innumerevoli occasioni di divertimento per tutta la famiglia, in scenari naturali da sogno. (In foto, Sion)