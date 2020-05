Spiagge della Sicilia orientale, ricche di macchia mediterranea

La Sicilia è senza dubbio un'isola straordinaria. Non a caso è considerata una delle più belle del mondo . Ma c'è una zona di quest'isola splendida del nostro Paese, quella orientale, che è ricca di spiagge rocciose, falesie meravigliose sul mare e distese di sabbia bianca perfette per andare andare in villeggiatura con i più piccoli. Un vero angolo di paradiso nostrano. E oggi andremo a scoprire insieme le spiagge più belle della Sicilia Orientale, dove trascorrere una vacanza indimenticabile.