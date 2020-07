La Puglia dei vip, le destinazioni più amate per le vacanze

La Puglia si conferma come una delle destinazioni più amate dai vip italiani e non solo. Sono tante le città in cui potersi perdere, per scoprire luoghi fantastici, divisi tra mare cristallino, spiagge bianchissime, natura incontaminata e città ricche di storia. Paesaggi spettacolari e da fiaba perfetti per una vacanza rilassante, ma anche ricca di divertimento. Qui ci sono alcune delle città più amate e frequentate ogni estate da attori, cantanti e persone vicine al mondo dello spettacolo.