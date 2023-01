Oltrepò mantovano, terra ricca di cultura e sapori

Non serve cercare molto per trovare delle bellezze senza fine di cui innamorarsi a prima vista. Dopo tutto, la terra che caratterizza l’è un vero e proprio scrigno di bellezze uniche, tra paesaggi, borghi e gusti da scoprire. Una zona della Lombardia che si estende oltre il fiume Po e che, proprio per la ricchezza della sua terra, non potrete fare a meno di amare e di voler visitare all’istante. Magari partendo proprio da Mantova (nella foto), la città da cui l’area dell’Oltrepò Mantovano prende il suo nome e da cui parte questo viaggio alla scoperta delle sue ricchezze. Una metada cui lasciarsi conquistare e che vi faranno amare questa località e tutto il territorio circostante.