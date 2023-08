Mondo sottomarino: dove fare snorkeling in Italia

Esplorare i fondali marini con maschera e boccaglio è un modo davvero piacevole di entrare in contatto con la meraviglia del mondo sottomarino e rendere le vacanze balneari ancora più speciali. Tra le zone migliori per praticare snorkeling in Italia troviamo, ad esempio, l’Area Marina Protetta di Portofino, tra Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino, dove le falesie sono l’habitat ideale per numerose specie di fauna e flora, tra cui i bellissimi coralli. (Nella foto, veduta di Portofino, Liguria).