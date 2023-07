Una delle regioni più amate d'Italia per andare al mare è la, anche perché da queste parti le località balneari sono una più bella dell'altra. Noi ne abbiamo selezionate 10 a partire da Palinuro (in foto), una realtà della provincia di Salerno che si trova immersa nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo del Daino che incanta per le sue magnifiche spiagge incastonate tra alte scogliere.