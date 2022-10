Isole deserte: le più belle del mondo

Trovarsi bloccati su un'isola deserta è un tema che ha ispirato molti romanzi e film, da “Robinson Crusoe” a “Cast Away”. Il fascino di luoghi remoti, selvaggi e incontaminati, dove non c'è nulla se non la natura in tutte le sue forme più pure e intatte, conquista ancora l'immaginario di molti viaggiatori. Chi di noi, in fondo, almeno una volta nella vita, non ha sognato di staccare dalla routine frenetica e rifugiarsi in un paradiso disabitato? Oggi, allora, vi regaliamo qualche attimo di pace e relax mentale, portandovi con noi alla scoperta delle più belle isole deserte del mondo. (In foto, le isole Mamanuca)