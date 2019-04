I 10 migliori Campeggi e Villaggi Pet Friendly in Italia

Vacanze con animali domestici, dove farle? A rispondere a questa domanda, da sempre cruccio degli amanti degli amici a quattro zampe, è il network KoobCamp che, nell'ambito dei Certificati di Eccellenza 2019, ha selezionato accuratamente i 10 migliori Campeggi e Villaggi in cui trascorrere splendidi momenti di relax e divertimento in compagnia dei propri animali domestici. Strutture Pet Friendly pensate ad hoc per non far mancare nulla a chi viaggia in compagnia del proprio cane o gatto, grazie ad un’ampia offerta di servizi (dog beach, pet sitter e aree gioco, per citarne alcuni).