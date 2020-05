Una meravigliosa cabina di vetro per tornare a viaggiare, ammirare le stelle e restare distanti

Vi piacerebbe partire per una destinazione speciale, dove i tramonti sono mozzafiato, il cielo è tempestato di stelle e l'aurora boreale illumina le magiche nottate? Ebbene, un luogo così esiste davvero e si trova in Islanda , a Mosfellsbær. Il suo nome è, un "campeggio" di lusso dove soggiornare all'interno disimili a serre, degli igloo in stile scandinavo, dotati di tutti i comfort. Le casette sono isolate, ce ne sono poche proprio per garantire la massima privacy, hanno cucina, bagno e vasca idromassaggio all'aperto, il tutto circondato da paesaggi incontaminati e viste panoramiche, a prova di distanziamento sociale.