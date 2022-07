Lazio d’estate: 10 esperienze da non perdere

Perché limitarsi al mare? In estate, ci sono tantissime esperienze da vivere per riscoprire una regione magnifica come il Lazio. Tra natura e arte, piccoli borghi e paesaggi incantevoli: ecco alcune località assolutamente da esplorare in questi giorni bollenti. Non possiamo che partire da Roma, la città eterna. Per poter assaporare ogni sua bellezza, non resta che salire in sella alla bici e affrontare i 44 km del GRAB (Grande Raccordo Anulare delle Bici), un lungo itinerario ad anello che ci porta tra le meraviglie più famose e quelle decisamente meno conosciute della capitale.