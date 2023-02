Le giornate si allungano: 10 angoli d’Italia da esplorare adesso

Questo è un periodo in cui le giornate cominciano ad allungarsi tantissimo e in cui la primavera inizia a fare capolino. In sostanza, è il momento dell'anno perfetto per andare a scoprire angoli d'Italia poco noti. Noi ne abbiamo selezionati 10 che sono uno più bello dell'altro. Il primo di cui vi vogliamo parlare è Alba di Canazei, in provincia di Trento, che si trova ai piedi della Marmolada e del Sella. Si distingue per essere un vero e proprio paradiso per gli sciatori, ma anche il luogo perfetto per intraprendere bellissime escursioni e affascinanti passeggiate tra i boschi.