La grande bellezza degli animali catturata da un drone

Uno stormo di migliaia di oche dalle zampe rosa vola sui terreni ancora innevati mentre si dirige alle Svalbard, nell’Artico. Il fotografo norvegese Terje Kolaas immortala quel momento, trasformando la fotografia in una poesia visiva dalla bellezza sublime. È lui il vincitore assoluto del Drone Photo Awards 2021 e a guardare la foto non ci stupisce.

L’immagine, intitolata PinkFooted Geese Meeting the Winter, arriva direttamente dalla Norvegia centrale e ritrae migliaia di oche in volo in direzione delle Svalbard, le isole del mare Glaciale Artico situate nelle terre abitate più a nord del Pianeta. I attraversati dagli animali sono ancora innevati. Anche l’arrivo degli uccelli è anticipato, probabilmente per i cambiamenti climatici.

Lo scatto del fotografo norvegese Terje Kolaas, che potete vedere in foto, è spettacolare, ed è stato selezionato tra migliaia di immagini partecipanti al Drone Photo Awards e inviate da fotografi di 102 Paesi in tutto il mondo. Insieme agli altri scatti classificati tra le otto categorie del concorso parteciperà alla mostra Above Us Only Sky, in programma a Siena dal 23 ottobre al 5 dicembre in occasione del festival delle arti visive Siena Awards.

Sarà questa l’occasione perfetta per ammirare la foto vincitrice e gli altri meravigliosi scatti effettuati con drone che raccontano le meraviglie del mondo. Un ricco programma di mostre, seminari, conferenze e workshop, inoltre, animerà Siena nei giorni del festival.

Spazio anche al Drone Awards e ai suoi vincitori, ovviamente. Del resto stiamo parlando di uno dei concorsi nostrani più prestigiosi di tutto il mondo. Gli scatti dei fotografi partecipanti mettono in mostra il nostro pianeta, con una particolare attenzione alla natura e agli animali, alla loro maestosità e alla fragilità che li contraddistingue.

Oltre allo scatto magistrale di Terje Kolaas, troviamo tra le immagini più belle del Drone Awards, anche Shark Seeking the Salmon di Jim Picôt che immortala la scena di uno squalo che dà la caccia a diverse centinaia di salmoni.

Del fotografo abbiamo già sentito parlare: è stato il vincitore del Siena International Photo Awards 2020 con la fotografia Love Heart of Nature. Anche in quel caso i protagonisti erano gli animali marini.

C’è un’altra foto che ci ha conquistati, perché mostra il gigante bianco dell’Artico in tuta la sua fragilità: un maestoso orso polare dorme su una roccia a Churchill, Manitoba. Sleeping Beauty, questo il nome della fotografia scattata da Martin Gregus con un drone, immortala il momento più intimo di uno degli animali più belli del mondo.