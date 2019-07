“La Casa di Carta 3” in Italia: tutte le location a Firenze

A pochissime ore dall'uscita della terza stagione de La Casa di Carta, che verrà distribuita da Netflix a partire dal prossimo venerdì 19 luglio 2019, aumenta sempre più l'impazienza dei fan. In particolare, sono i dettagli a stuzzicare la curiosità dei milioni di telespettatori che hanno già seguito le prime due stagioni della serie tv spagnola. Infatti la trama è già nota: i ragazzi del Professore sono pronti a riunirsi per un altro colpo, e stavolta sarà ancora più eccezionale del precedente. Se gli episodi già andati in onda si erano svolti all'interno della Zecca di Madrid, stavolta le location saranno molto più variegate. La banda de La Casa di Carta 3 si è infatti spostata dalla Spagna, arrivando in Italia e addirittura in Asia. Madrid è ancora una volta la location principale, ma alcuni dei protagonisti sono stati avvistati a Palawan, perla delle Filippine. E poi in Italia... Pronti a scoprire i luoghi in cui sono state girate le riprese della terza stagione?