Sono queste le destinazioni più economiche del mondo

. Sembra un sogno? Forse sì, ma non lo è. Perché per chi voglia trascorrere una vacanza all’insegna del relax, immersi nella natura, nelle cultura di Paesi e luoghi ancora sconosciuti e nella bellezza autentica, facendo un pieno di divertimento e staccando la testa dalla routine quotidiana, la soluzione c’è. E l’ha trovata la prestigiosa rivista di viaggi, stilando una lista di località in cui trascorrere le proprie vacanze senza spendere troppo. Raggiungendo metee che lasciano davvero senza fiato. Permettendovi di godere di una vacanza unica in località che sapranno conquistarvi e che vi porterete sempre nel cuore. Come, la capitale dell’omonimo stato del Messico , localizzata nella valle di Oaxaca nella Sierra Madre del Sud, a circa 1559 metri d’altitudine. L’occasione di vivere un viaggio in un luogo il cui centro storico è Patrimonio dell’Umanità, circondati da resti di un passato storico tutto da scoprire e da bellezze naturali senza fine.