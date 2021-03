Prestigiosi, maestosi e bellissimi: celebriamo i teatri di tutto il mondo

, il simbolo per antonomasia dell'alta cultura: questo il teatro. Un monumento capace di proiettare al mondo intero il carattere e l'anima del territorio in cui si trova. Un luogo di culto così importante dache, nel 1948 ha creato l'Istituto Nazionale del Teatro e la Giornata Mondiale del Teatro, che cade il 27 marzo, per onorare questo edificio devoto all'arte e la cultura. Così abbiamo scelto di farlo anche noi, di celebrare i teatri di tutto il mondo . E non ce ne vogliano quelli non presenti in questa gallery, sappiamo bene che tutti, in un mondo o nell'altro, sono portavoce della grande bellezza globale.