Le più suggestive piscine naturali della Spagna, per un tuffo rinfrescante

Lesono piccole meraviglie in cui penetra l'acqua del mare, sgorga una sorgente o scorre un fiume. È difficile sfuggire al loro fascino, soprattutto perché gli unici interventi per mano umana si sono limitati alla realizzazione di scale, passerelle e trampolini. Il resto è un sogno autentico, in cui sempre più viaggiatori amano immergersi. In Spagna ce ne sono di incredibilmente suggestive, incastonate in paesaggi mozzafiato e riserve naturali. Eccone alcune davvero imperdibili. (In foto, Charco Azul Chulilla)