Piccoli villaggi d’Europa dove il tempo si è fermato

Ci sono luoghi che conservano ancora un'atmosfera antica, piccoli villaggi dove il tempo sembra essersi fermato in un lontano passato: quali sono i più belli d'Europa? Partiamo da una piccola perla inglese molto conosciuta, il grazioso paesino di Bibury (in foto). Situato nelle Cotswold e considerato uno dei villaggi più suggestivi dell'Inghilterra, si snoda lungo la famosissima Arlington Row, su cui si affacciano antichi cottage in pietra risalenti al XIV secolo.