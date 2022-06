La magia delle isole viste dall’alto: le riconosci tutte

Paradisi in terra emersi dall'acqua: è così che possiamo descrivere le isole che raggiungiamo durante i nostri viaggi. Lembi di terra nei quali la natura regna protagonista mettendo in scena gli spettacoli più belli di sempre, gli stessi che ci spingono a viaggiare dall'altra parte del mondo. Acque turchesi e trasparenti, spiagge bianche e boschi lussureggianti creano panorami di infinita bellezza che non ci stanchiamo mai di guardare, da ogni punto di vista e da ogni prospettiva, anche dall'alto (del resto è per questo che in aereo scegliamo sempre la vista finestrino). E allora eccole le nostre isole del cuore (in foto potete ammirare Zanzibar), immortalate in fotografie dall'alto che mostrano tutta la loro meraviglia. Riconoscerle non sarà poi così difficile per i viaggiatori più attenti. La vera difficoltà starà nello scegliere quale raggiungere prima.