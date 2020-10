L’Italia del silenzio: i posti per ritrovare la pace

Poco inquinamento acustico, serenità nell'aria e appagamento dei sensi. Sono questi i luoghi del silenzio, meraviglie in cui allontanarsi dal frastuono della città e vivere in una sorta di comunione con quello che ci circonda. Anche in Italia ci sono moltissimi posti un cui lasciarsi andare al silenzio, e noi oggi vi poteremo a scoprire alcuni dei più belli.