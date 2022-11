Come nelle fiabe: questi luoghi d’Europa sono incredibili

Non serve sognare, molti posti del mondo sembrano usciti direttamente dalle fiabe. Di quelli più belli d'Italia ve ne avevamo già parlato , ma oggi vi portiamo alla scoperta dei più suggestivi d'Europa come Dark Hedges (in foto), una strada che si trova in Irlanda del Nord nella Contea di Antrim. A renderla particolarmente fiabesca è il fatto che qui prende vita uno dei fenomeni naturali più caratterizzati della zona, a tal punto che è stata utilizzata come Strada del Re nel famoso “Game of Thrones”.