Torna “Una Boccata d’Arte”: 20 artisti per 20 borghi

Nata in tempi di pandemia per riscoprire le bellezze del nostro territorio,torna per la sua terza edizione a partire da sabato 25 giugno 2022. Protagonisti, 20 splendidi borghi italiani (uno per regione) che ospiteranno altrettante installazioni portate in scena da artisti provenienti da ogni angolo del mondo. Pronti per un viaggio tra splendidi panorami e opere d'arte contemporanea? Si parte da, delizioso borgo valdostano alle pendici del Monte Bianco : in questa cornice, il giovane artista Antonio Della Guardia svela il suo gioiello intitolato Ai camminatori di storie.