Qui è meglio non affittare l’automobile: le 10 città più trafficate al mondo

Non è un mistero che il traffico automobilistico sia un problema sempre più attuale ma quali sono le città del mondo dove spostarsi in auto è una vera e propria “odissea”? Ci consente di scoprirlo la recente classifica “Traffic Index” stilata da Tom Tom, nota azienda di sistemi di navigazione che, per il 2023, ha analizzato oltre 600 milioni di sistemi su veicoli e smartphone in 387 città di 55 nazioni. Nella Top Ten, al decimo posto troviamo Bruxelles dove gli automobilisti impiegano 27 minuti per percorrere 10 chilometri e la velocità media nell’ora di punta è 18 chilometri all’ora. (Nella foto, Boulevard Leopold II a Bruxelles).