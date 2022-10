Ponte di Ognissanti: 10 idee per una mini vacanza

Sicuramente già tutti saprete che, quest’anno, il primo giorno del mese di novembre cadrà di giovedì. E questo per un motivo molto semplice: ben quattro giorni di stop dal lavoro per il. Un’occasione imperdibile per organizzare una bella gita o unafuori porta, per godersi un po’ di sano e meritato relax e per scoprire posti nuovi, in unache vi faccia viaggiare con il corpo ma anche, e soprattutto, con la mente. Un posto capace di catturare la vostra fantasia, di farvi emozionare e di regalarvi fantastiche immagini da portare con voi al rientro, ricaricandovi di nuove energie almeno fino al prossimo periodo di stacco. Un luogo come la Torino (nella foto). La meta perfetta per vivere a pieno la magia di questi giorni ma anche per lasciarsi conquistare dalle tante leggende che circondano questa bellissima città sospesa tra il moderno e l’antico, tra il reale e l’immaginato.