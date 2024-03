L'8 marzo ricorre la, e se volete godervi un weekend speciale potreste approfittare dei tantissimi appuntamenti che si tengono in tutta Italia. Da Nord a Sud, ci sono decine di eventi e di sagre gastronomiche da non perdere, per scoprire tradizioni e specialità in grado di soddisfare ogni palato. Ecco dove andare nel fine settimana del 9 e 10 marzo 2024.