Festa della Mamma: 10 destinazioni d’Italia da visitare in famiglia

Il 14 maggio è arrivato: cosa c'è di meglio, per festeggiare la mamma, di organizzare una gita fuori porta insieme a tutta la famiglia? Tra le 10 idee di viaggio che vi proponiamo ecco Milano con il suggestivo Castello Sforzesco che, per l'occasione, ha ideato un doppio appuntamento: "Ci vuole un fiore per la mamma!" dove i bambini scopriranno come gli artisti scolpirono i fiori nei vari capolavori per poi provare a realizzare la scultura di un mazzo di fiori e "Mi aiuti mamma?" in cui i piccoli creeranno un manufatto con la collaborazione della mamma. (Nella foto, il Castello Sforzesco, Milano).