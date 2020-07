I borghi sul mare della Calabria, un sogno a occhi aperti

Spiagge splendide e mare cristallino: la Calabria è una delle località preferite per le vacanze estive degli italiani, meta balneare perfetta per chi cerca relax e divertimento. Ma queste terre ospitano anche bellissimi borghi antichi, dove perdersi tra strette viuzze e incantevoli edifici storici. Molti paesini sono affacciati lungo la costa, quindi perché lasciarseli sfuggire, magari dopo una lunga giornata in spiaggia? Andiamo alla scoperta dei più suggestivi borghi di mare della Calabria.